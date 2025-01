Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε το πρώτο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν και δέχθηκε τις αποδοκιμασίες των οπαδών της Αμέρικα, απαντώντας με... συμβολικό τρόπο.

Νέα σεζόν, ίδιος πρωταγωνιστής για την Ίντερ Μαϊάμι. Ο Λιονέλ Μέσι κάνει τον κόσμο να περιστρέφεται γύρω από τον σύλλογο του MLS κάθε φορά που αγωνίζεται με τη φανέλα του και το πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν γέμισε και πάλι από highlights του Αργεντινού σταρ, σε αγωνιστικό κι όχι μόνο επίπεδο.

Με τον άλλοτε συμπαίκτη του στην εθνική Αργεντινής και την Μπαρτσελόνα, Χαβιέρ Μασεράνο, να κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο της, η Ίντερ Μαϊάμι έχοντας εκτός από τον Μέσι όλη την υπόλοιπη... παλιοπαρέα των Μπλαουγκράνα στο αρχικό σχήμα (Σουάρες, Άλμπα, Μπουσκέτς), επικράτησε της μεξικανικής Αμέρικα στα πέναλτι (2-2 η κανονική διάρκεια) κι ο Αργεντινός σούπερ σταρ έδωσε πρώτος το σύνθημα της αντεπίθεσης.

Συγκεκριμένα, με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Αμέρικα από το 31', ο «Pulga» ξεδίπλωσε ιδανικά την αντεπίθεση κι από σέντρα του Σουάρες πέτυχε ένα από τα λίγα τέρματα της καριέρας του με κεφαλιά (29), φέρνοντας το ματς στα ίσα μόλις τρία λεπτά αργότερα.

Of course Messi gets Inter Miami's first goal of 2025 💥



(via @InterMiamiCF)pic.twitter.com/N553RXkMbj