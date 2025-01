Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Γαλλία, ο Νεϊμάρ φαίνεται βρίσκεται σε συζητήσει με την Σικάγο Φάιρ για την μετακόμισή του στο MLS.

Μπορεί η Αλ Χιλάλ να αποφασίσε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στον μεγάλο της αστέρα Νεϊμάρ και να ετοιμάζεται να τον εγγράψει κανονικά στο ρόστερ της για το δεύτερο μισό της σεζόν, παραγκωνίζοντας τον Καλιντού Κουλιμπαλί, ωστόσο δεν είναι σίγουρο πως αυτό θα εξακολουθήσει να βρίσκεται εκεί.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Footmercato», ο 32χρονος Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έχει ξεκινήσει συνομιλίες με ομάδα του MLS κι αυτή δεν είναι η Ίντερ Μαϊάμι, που δήλωσε πρόσφατα πως θα του άρεσε να πάει για να σμίξει ξανά με τους φίλους του, Σουάρες και Μέσι.

Το κλαμπ που έχει εκφράσει ενδιαφέρον και έχει μπει σε συζητήσεις μαζί του, μιας και ο «Νέι» βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με την Αλ Χιλάλ, είναι η Σικάγο Φάιρ. Οι διαπραγματεύσεις αφορούν συμβόλαιο δύο ετών, ωστόσο είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Πάντως, το γεγονός πως το επόμενο Μουντιάλ είναι να διεξαχθεί στις ΗΠΑ παίζει διττό ρόλο.

Οι ομάδες του MLS θέλουν να αυξήσουν όσο γίνεται την δημοτικότητα των ιδίων και του πρωταθλήματος για να εκμεταλλευτούν την κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος, που αναμένεται να προκαλέσει το Μουντιάλ για το άθλημα στην χώρα ενώ ο ίδιος ο Νεϊμάρ θέλει να αγωνιστεί κάπου που θα του εξασφαλίσει με όσο καλύτερες πιθανότητες γίνεται την παρουσία του σ' αυτό, αφού θα είναι το τελευταίο που θα παίξει με την φανέλα της Βραζιλίας.

