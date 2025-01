Πολύ θετικά βλέπει ο Νεϊμάρ μία ενδεχόμενη επανένωση με τους Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες στο MLS για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι.

Μία πιθανή επανένωση του «MSN» αυτή τη φορά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα ήταν κάτι το «απίστευτο» για τον Νεϊμάρ, όπως δήλωσε ο ίδιος στο «CNN».

Ο 32χρονος Βραζιλιάνος βλέπει με πολύ θετική ματιά την συνύπαρξη στην Ίντερ Μαϊάμι με τους άλλοτε συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες, με τους οποίους αποτέλεσε το λεγόμενο «MSN» στην επίθεση των Μπλαουγκράνα τη χρονική περίοδο 2014-2017, προτού ο ίδιος αποχωρήσει για την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Προφανώς το να παίξω ξανά μαζί τους θα ήταν κάτι απίστευτο. Είναι φίλοι μου, μιλάμε μεταξύ μας και θα ήταν ενδιαφέρον να αναβιώσει αυτή η τριάδα», τόνισε ο Νεϊμάρ.

Για την ώρα, ο Νεϊμάρ είναι παίκτης της Αλ Χιλάλ, με τη οποία η συνεργασία λύνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ από το καλοκαίρι του 2023 που μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία, μετράει μόλις επτά συμμετοχές έχοντας ταλαιπωρηθεί πολύ από προβλήματα τραυματισμών.

«Είμαι χαρούμενος στην Αλ Χιλάλ και στη Σαουδική Αραβία, αλλά ποιος ξέρει. Το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο εκπλήξεις», προσέθεσε ο Βραζιλιάνος αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά.

Neymar says it would be 'interesting' to reunite the MSN in Miami 👀



(via @cnnsport) pic.twitter.com/6BrWOsVKuN