Προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι είναι με κάθε επισημότητα ο Χαβιέ Μασεράνο, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Η... μπλαουγκράνα αποικία συνεχίζει να μεγαλώνει στη Φλόριντα. Όπως αναμενόταν, ο Χαβιέ Μασεράνο ανακοινώθηκε από την Ίντερ Μαϊάμι κι έγινε κι επίσημα ο νέος της προπονητής. Εκεί θα έχει την ευκαιρία να προπονήσει όχι μόνο τον Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης τόσο στην Μπαρτσελόνα, όσο και την Αργεντινή, αλλά και τους Λουίς Σουάρες, Ζόρντι Άλμπα και Σέρτζιο Μπουσκέτς, που αγωνίστηκαν στο πλευρό στη Βαρκελώνη.

