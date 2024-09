Ο Κούτσιας σκόραρε απέναντι στην Ίντερ Μαϊάμι (vid)

Τον δρόμο προς τα δίχτυα απέναντι στην Ίντερ Μαϊάμι βρήκε ο Γιώργος Κούτσιας στο τελευταίο παιχνίδι της Σικάγο Φάιρ.

Ελληνικό χρώμα έδωσε στην αναμέτρηση της Σικάγο Φάιρ με την Ίντερ Μαϊάμι ο Γιώργος Κούτσιας. Μπορεί οι πρωτοπόροι του βαθμολογικού πίνακα του MLS να πέρασαν εύκολα και να επικράτησαν με 4-1, ωστόσο ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ κατάφερε να ξεχωρίσει για την ομάδα του.

Παρότι πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, ο Κούτσιας ήταν αυτός που έδωσε -έστω και προσωρινά- έναν αέρα ελπίδας στην ομάδα του Σικάγο απέναντι στην Ίντερ Μαϊάμι. Ο Κούτσιας εκτέλεσε άψογα στο 82ο λεπτό και μείωσε προσωρινά σε 3-1.

Η Ίντερ Μαϊάμι τελικά βρήκε ακόμα ένα γκολ, καθώς στις καθυστερήσεις ο Τέιλορ διαμόρφωσε το τελικό 4-1 για την ομάδα του Μπέκαμ.

SUPER SUB GEORGIOS KOUTSIAS 🇬🇷(2004) GETS ONE BACK WITH A GREAT FINISH!!!pic.twitter.com/KJ1yO2q8Td