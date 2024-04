Μέσι, Σουάρες, Μπουσκέτς και Άλμπα, μαζί σε αγώνα ΝΒΑ (vids)

Οι τέσσερις πρώην αστέρες της Μπάρτσα και νυν της Ίντερ Μαϊάμι παρακολούθησαν από κοντά την τέταρτη «μάχη» των Χιτ με τους Σέλτικς.

Είναι σύνηθες να βλέπουμε ποδοσφαιριστικά αστέρια σε αγώνες του ΝΒΑ, πόσο μάλλον όταν αυτά αγωνίζονται πλέον στο MLS. Αλλά ως τώρα οι Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες, Σέρχιο Μπουσκέτς και Τζόρντι Άλμπα δεν είχαν συναντηθεί ποτέ όλοι μαζί σε έναν αγώνα.

Messi, Suárez, Alba and Busquets in the building 👀@MiamiHEAT // @InterMiamiCF pic.twitter.com/HBgMW4rdjF