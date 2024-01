Έχει κατακτήσει όλες τις κορυφές, έχει σπάσει αμέτρητα ρεκόρ, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι εξακολουθεί να «κυνηγά» ένα σημαντικό βραβείο το οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο το έχει στη συλλογή του από το 2020.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ τερμάτισε οριστικά τη συλλογή του, όσον αφορά τους ομαδικούς τίτλους. Ατομικά επίσης δεν έχει να... ζηλέψει, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο σήκωσε την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, αριθμός ρεκόρ. Ο Λιονέλ Μέσι έχει σπάσει κάθε είδους ρεκόρ αυτά τα 20 χρόνια που βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο.

Ωστόσο υπάρχει ένα βραβείο το οποίο έχει ξεφύγει από τον «pulga». Μπορεί να μην πρόκειται για κάποιο βραβείο μεγάλης αξίας, ωστόσο θεωρείται ιστορικό. Ο λόγος για το «Χρυσό Πόδι».

Lionel Messi has won practically everything there is to win in football... but the Golden Foot award continues to allude him https://t.co/u1cihDmcvS