Ο Λουίς Σουάρες ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Γκρέμιο και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι.

Το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Γκρέμιο έδωσε ο Λουίς Σουάρες. Ο Ουρουγουανός αγωνίστηκε κανονικά στην αναμέτρηση απέναντι στη Βάσκο ντα Γκάμα, σκοράροντας μάλιστα και το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, στη νίκη της ομάδας του.

Μάλιστα, το συγκερκιμένο τέρμα ήταν ιστορικό για τον «pistolero», καθώς κατάφερε να φτάσει τα 555 γκολ στην τεράστια του καριέρα, ετοιμάζοντας τις βαλίτσες του για Μαϊάμι.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Σουάρες αναμένεται να γίνει ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι και να γίνει ξανά συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι δύο πλευρές τα έχουν βρει ήδη και ο Σουάρες αναμένεται να υπογράψει μέσα στις επόμενες εβδομάδες το συμβόλαιο του με την ομάδα της Φλόριντα, έχοντας συμφωνήσει για έναν χρόνο. Μάλιστα, στο συμβόλαιο αναμένεται να τοποθετηθεί και οψιόν ανανέωσης.

