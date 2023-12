Ο Λιονέλ Μέσι δεν «μάσησε» τα λόγια του και έκανε μια ειλικρινή αποτίμηση της κατάστασης στο MLS μετά την πρώτη του σεζόν στην Ίντερ Μαϊάμι.

Η πιο πρόσφατη συνέντευξη του Λιονέλ Μέσι στο ESPN ήταν αποκαλυπτική με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής ξεκαθάρισε το τοπίο σε σχέση με το... beef του με τον Λεβαντόφσκι μετά τη Χρυσή Μπάλα του 2021, μίλησε για τις επιτυχίες του με την «Αλμπισελέστε» και το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2026 και αναφέρθηκε -όπως είναι λογικό- και στο MLS το αμερικανικό πρωτάθλημα όπου συνεχίζει την καριέρα του με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο pulga πιθανότατα είχε πολλές επιλογές στο τραπέζι μετά την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τον έπεισε να παίξει στην Ίντερ Μαϊάμι. Στην πιο πρόσφατη συνέντευξή του, ο Λίο δήλωσε επίσημα ότι αποκαλεί το MLS «μικρό πρωτάθλημα», αν και διευκρίνισε ότι είναι καθαρά προσωπική υπόθεση του καθενός το πόσο θα αφιερωθεί ή θα δεσμευτεί απέναντι στην ομάδα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μέσι μιλούσε για την πρόκληση που θα αποτελέσει για τον ίδιο η προσπάθεια να φτάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Αν και άφησε ανοιχτή την πόρτα για κάτι τέτοιο, αναγνώρισε ότι παίζει σε ένα «μικρό πρωτάθλημα» όπως το MLS. «Το είπα αρκετές φορές και είναι πραγματικότητα - πάντα θα προσπαθώ να αγωνίζομαι στο μέγιστο και είμαι ο πρώτος που θα ξέρει πότε μπορώ να είμαι εκεί και πότε όχι. Γνωρίζω επίσης ότι πήγα σε ένα μικρό πρωτάθλημα, αλλά πολλά αφορούν στον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζει κανείς και στο πώς αγωνίζεται. Όσο νιώθω καλά και μπορώ να συνεχίσω να αποδίδω, θα (συνεχίσω να παίζω με την Αργεντινή). Το μόνο που σκέφτομαι σήμερα είναι να φτάσω στο Κόπα Αμέρικα και να μπορέσω να παίξω σε αυτό»

Lionel Messi calls Major League Soccer 'a minor league'



"I'm...aware...I went to a minor league...but a lot happens because of the way one faces it and competes," said Messi, who plays for MLS club Inter Miami. "Today, the only thing I think about is getting to Copa America… pic.twitter.com/tYaFfgIWmi