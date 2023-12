Μέσι: «Έχω καταφέρει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, πλέον με λατρεύει όλη η Αργεντινή»

Στο περυσινό Παγκόσμιο Κύπελλο, την αγάπη των Αργεντίνων και το... ανοιχτό παράθυρο της συμμετοχής του στο Μουντιάλ του 2026 αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Λιονέλ Μέσι.

Περίπου έναν χρόνο μετά, μεγάλο μέρος του ποδοσφαιρικού πλανήτη αδυνατεί να συνειδητοποιήσει το τέλος του... παραμυθιού, τον επικό τρόπο με τον οποίο ο Λιονέλ Μέσι τερμάτισε το ποδόσφαιρο, κατακτώντας το Μουντιάλ. Στα 35 του, προσέθεσε στη συλλογή του στέμματός του το μοναδικό πετράδι που δεν είχε, αυτό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το... κερασάκι στην τούρτα της τεράστιας καριέρας του.

Μιλώντας σε Μέσο της πατρίδας του, ο Pulga αναφέρθηκε στη σημασία του περυσινού Μουντιάλ, σε όσα έχει καταφέρει στην καριέρα του αλλά και στο αν θα βρεθεί στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026.

«Έχω καταφέρει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, είναι ελάχιστοι οι παίκτες που μπορούν να το πουν αυτό και ευτυχώς εγώ είμαι ένας από αυτούς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μέσι.

Leo Messi: "There are very few players who can say that they have achieved everything in football, and thank God I am one of them." @PolloVignolo 🔥 pic.twitter.com/Gr6NzcGQRb