Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε συνέχεια στην εκπληκτική φόρμα που διανύει με δύο γκολ και μια ασίστ και οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη με 3-1 επί του Νάσβιλ και στην κορυφή του MLS.

Ο Μέσι έχει βρει ρυθμό και οδηγεί εκ του ασφαλούς την Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν σε κέφια για ακόμη μια φορά και παρότι η ομάδα της Φλόριντα βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο Pulga δεν επέτρεψε την γκέλα και με δύο γκολ και μια ασίστ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-1 απέναντι στο Νάσβιλ.

Το Νάσβιλ κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 2ο λεπτό με αυτογκόλ του Νέγκρι. Ο Μέσι ωστόσο είχε διαφορετικά πλάνα και πριν καν περάσουν δέκα λεπτά, ισοφάρισε άνετα για το 1-1. Και μάλιστα, πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο ο Αργεντινός σούπερ σταρ «σέρβιρε» στον Μπουσκέτς από κόρνερ για το 2-1 και το πρώτο γκολ του Ισπανού με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Μέσι ο οποίος πέτυχε το δεύτερο προσωπικό γκολ της βραδιάς, σφραγίζοντας στο 81ο λεπτό τη νίκη με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

IT JUST HAD TO BE HIM 🤩🔥 pic.twitter.com/g8T9LmBp2k