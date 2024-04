Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε ένα φοβερό γκολ τα ξημερώματα απέναντι στο Κάνσας, δημιούργησε ένα ακόμα και οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στη σημαντική νίκη με 3-2.

Επιστροφή στις νίκες για την Ίντερ Μαϊάμι με απόλυτο πρωταγωνιστή -ποιον άλλον- τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν σε κέφια τα ξημερώματα απέναντι στο Κάνσας, σκόραρε ένα τρομερό γκολ, δημιούργησε ένα ακόμα και οδήγησε την ομάδα από τη Φλόριντα στη νίκη με 3-2 απέναντι στο Κάνσας.

Τι και αν έμεινε πίσω στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό. Η Ίντερ Μαϊάμι είχε σε μεγάλη βραδιά τον σούπερ σταρ της. Ο Μέσι που πλέον έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα του, ξεκίνησε τη βραδιά του με μια ασίστ στον Γκόμες για την ισοφάριση της ομάδας του στο 18ο λεπτό. Ο pulga χάρισε το highlight της βραδιάς στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πέτυχε το 2-1 με μια «φωτοβολίδα» στο 51ο λεπτό.

Κι όμως, το Κάνσας κατάφερε από το... πουθενά να μπει και πάλι στο παιχνίδι και να ισοφαρίσει επτά λεπτά αργότερα με τον Τόμι. Η Ίντερ Μαϊάμι είχε τον απόλυτο έλεγχο και τελικά κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης με τον Λουίς Σουάρες να σκοράρει σε κενή εστία για το 3-2 και να χαρίζει στην ομάδα του Μπέκαμ το πρώτο «τρίποντο» μετά από τρία συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη στο MLS.

70’ I Gómez recupera el balón gracias a la presión alta y se la sirve a Suárez que no perdona💥 #SKCvMIA 2-3 pic.twitter.com/EjjS9tqNr3

Για τον Μέσι αυτό ήταν το πέμπτο παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα με τον Αργεντινό σταρ να μετράει πέντε γκολ και πέντε ασίστ!

Leo Messi in the @MLS this season:



5️⃣ Games

5️⃣ Goals

5️⃣ Assists pic.twitter.com/jSGdeLlHQb