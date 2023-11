Ευρώπη, τέλος για Μέσι: «Δεν θα επιστρέψω»

Με δηλώσεις που έκανε στην «Equipe», ο Λιονέλ Μέσι ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στην Ευρώπη, κλείνοντας έτσι οριστικά τον τεράστιο κύκλο του στη γηραιά Ήπειρο.

Την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του απολαμβάνει τα τελευταία 24ωρα ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έκανε... πλάκα στην τελετή, καθώς όπως γνωστοποίησε το «France Football», κατέκτησε το βραβείο, έχοντας μια διαφορά 105 πόντων από τον δεύτερο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Στο πλαίσιο των δηλώσεων που έκανε, ο Μέσι μίλησε για το μέλλον του, αλλά και για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη, με τον «pulga» να βάζει τέλος σε όλα τα σενάρια και να τονίζει ότι ο κύκλος του στη γηραιά Ήπειρο έχει κλείσει οριστικά, ενώ μίλησε και για το ενδεχόμενο να δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026 με την «Αλμπισελέστε»!

«Ο κύκλος μου στην Ευρώπη έχει κλείσει. Ευχαριστώ τον Θεό για την καριέρα μου και που κατέκτησα όσα ονειρευόμουν. Τώρα βρίσκομαι στο MLS και δεν πιστεύω ότι θα γυρίσω στην Ευρώπη. Φυσικά και θα μου λείψουν το Champions League και η La Liga, αλλά πήρα ό,τι μπορούσα από αυτά και δεν στεναχωριέμαι», δήλωσε αρχικά, καθώς αναφέρθηκε και στο περασμένο καλοκαίρι και την επιθυμία που είχε να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα.

