Ο Πάπας Φραγκίσκος σε συνέντευξη του κλήθηκε να διαλέξει τον καλύτερο εκ των Λιονέλ Μέσι - Ντιέγκο Μαραντόνα και έβαλε μόνος του στη συζήτηση τον Πελέ.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι το πρόσωπο της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βραβεύτηκε με τη Χρυσή Μπάλα για το 2023, έφτασε τις οκτώ και είναι ο πολυνίκης, με τρεις περισσότερες από τον δεύτερο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Αργεντινός Πάπας Φραγκίσκος είναι γνωστός φίλος του ποδοσφαίρου και σε συνέντευξη του κλήθηκε να διαλέξει τον καλύτερο εκ των συμπατριωτών του Λιονέλ Μέσι και Ντιέγκο Μαραντόνα, όμως ο ίδιος έβαλε μόνος του στη συζήτηση τον Πελέ

«Προσθέτω έναν τρίτο και συγκεκριμένα τον Πελέ. Αυτοί είναι οι τρεις κορυφαίοι που είδα. Ο Μαραντόνα, ως παίκτης, ήταν υπέροχος, αλλά ως άνθρωπος απέτυχε. Δεν τον βοήθησα. Ηλθε να με δει κατά το πρώτο έτος της θητείας μου και μετά ο καημένος πέθανε.

Είναι περίεργο, πολλοί αθλητές τελειώνουν άσχημα, ακόμη και στην πυγμαχία. Ο Μέσι είναι πολύ σωστός, ένας κύριος. Αλλά για εμένα, από αυτούς τους τρεις, ο μεγάλος κύριος είναι ο Πελέ. Είχε μεγάλη καρδιά. Μίλησα με τον Πελέ.

Τον συνάντησα σε ένα αεροπλάνο όταν ήταν στο Μπουένος Άιρες. Ήταν ένας άνθρωπος με τόσο μεγάλη ανθρωπιά. Είναι λαμπροί και οι τρεις, ο καθένας με την δική του ειδικότητα. Ο Μέσι είναι καλός αυτήν την στιγμή, ο Πελέ ήταν καλός», ανέφερε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

