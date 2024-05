Ιστορική ήταν η εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι τα ξημερώματα απέναντι στους Νιού Γιορκ Ρεντ Μπουλς. Όλα τα ρεκόρ που σημείωσε ο «Pulga» απέναντι στους «ταύρους».

Μια εμφάνιση από άλλον πλανήτη έκανε τα ξημερώματα ο Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Ο «Pulga» ήταν σε κέφια για ακόμη μια φορά και παρότι ξανά η ομάδα του βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να την οδηγήσει στη νίκη και στο εντυπωσιακό 6-2.

Μπορεί ο ίδιος να πέτυχε... μόλις ένα γκολ, ωστόσο η εμφάνιση του θα μείνει για πάντα στην ιστορία του MLS. Διότι συμμετείχε και στα έξι γκολ της ομάδας από τη Φλόριντα, τελειώνοντας το παιχνίδι με πέντε ασίστ! Μια «θρυλική» εμφάνιση την οποία ο 37χρονος σούπερ σταρ συνόδευσε και με πολλά ρεκόρ.

Σπάει τα κοντέρ και στα 37 του ο Μέσι

Πρώτο και βασικότερο ρεκόρ για τον Μέσι τα ξημερώματα... Έγινε ο πρώτος πρώτος στην ιστορία που φτάνει έχει συμμετοχή σε πάνω από 1.200 γκολ! Ο για πολλούς κορυφαίος παίκτης του κόσμου έχει σκοράρει 833 γκολ και έχει μοιράσει 372 ασίστ.

Πριν την έναρξη του αγώνα ήθελε μόλις ένα γκολ ή μια ασίστ για να σπάσει το συγκεκριμένο τρομακτικό φράγμα. Ο Μέσι είχε συμμετοχή σε έξι γκολ στο παιχνίδι με τη Νέα Υόρκη και έτσι έφτασε τα 1.205 γκολ/ασίστ.

Φυσικά, ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν είχε καταφέρει κάποιος ποδοσφαιριστής σε επίπεδο MLS να καταγράψει πέντε ασίστ σε ένα παιχνίδι. Για την ακρίβεια, ποτέ ξανά στην ιστορία του ποδοσφαίρου σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα δεν είχε καταφέρει κάποιος να «σερβίρει» πέντε γκολ σε μια αναμέτρηση, με τον Μέσι να γίνεται ο πρώτος ever.

Σε οκτώ συμμετοχές που μετράει φέτος στο MLS ο Μέσι έχει καταφέρει να συνεισφέρει σε 22 γκολ! Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, ο Μέσι μετράει σχεδόν 3 γκολ/ασίστ ανά παιχνίδι φέτος στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, μετρώντας 10 γκολ και 12 ασίστ. Ποτέ ξανά φυσικά στην ιστορία του MLS δεν είχε τέτοια συνεισφορά σε γκολ κάποιος έπειτα από μόλις οκτώ συμμετοχές.

Ακόμα και για τον ίδιο τον Μέσι η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν πρωτόγνωρη. Ούτε καν ο ίδιος ο «Pulga» δεν είχε καταφέρει στο παρελθόν να καταγράψει πέντε ασίστ σε ένα παιχνίδι. Γκολ ναι, τα είχε καταφέρει απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν τη σεζόν 2011/12 στο Champions League. Ασίστ ωστόσο ποτέ. Και μάλιστα αυτή ήταν επίσης η πρώτη φορά για τον Αργεντινό που τελείωσε ένα παιχνίδι με συνεισφορά σε έξι γκολ

Δείτε τα highlights του Μέσι από τη δική του ιστορική βραδιά στο MLS: