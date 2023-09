Viral έχει γίνει το teaser της συνέντευξης του Λιονέλ Μέσι στον κωμικό, Μιγκέλ Γρανάδος, ο οποίος τον ευχαρίστησε με ένα... φιλί στο λαιμό!

Έναν... ιδιαίτερο τρόπο σκαρφίστηκε ο Αργεντινός κωμικός και ηθοποιός, Μιγκέλ Γρανάδος, για να προωθήσει τη συνέντευξή του με τον Λιονέλ Μέσι στα social media.

Ο 37χρονος ετοίμασε ένα μικρό... teaser που έπιασε τον κόσμο προ εκπλήξεως, καθώς αποφάσισε να ευχαριστήσει τον Αργεντινό αστέρα φιλώντας τον στο λαιμό!

«Θα μιλήσουμε μωρό μου;» ανέφερε ο Μιγκέλ Γρανάδος, κοιτώντας τον Μέσι με... λάγνο βλέμμα. Το χιουμοριστικό βίντεο δεν άργησε να γίνει viral στα social media και πιθανότατα να πετυχαίνει το σκοπό του, μιας και πολλοί χρήστες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για ολόκληρη τη συνέντευξη.

Leo Messi's interview with Miguel Granados will be released tomorrow. 🇦🇷



This was the teaser video... 😂



Strange. 🤔 pic.twitter.com/BEJeOAP5Tu