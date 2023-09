Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ επικράτησε με 5-2 της Ίντερ Μαϊάμι που δεν είχε τον Λιονέλ Μέσι, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να σκοράρει το 14ο γκολ του.

Στην πρώτη θέση των σκόρερ του MLS με 14 τέραμτα (μαζί με τους Μπουανγκά και Μουκτάρ) έφτασε ο Γιώργος Γιακουμάκης που έβαλε κι εκείνος το λιθαράκι του με το τέρμα που σημείωσε στην επικράτηση της Ατλάντα Γιουνάιτεντ επί της Ίντερ Μαϊάμι του απόντα Λιονέλ Μέσι με το εντυπωσιακό 5-2.

Ο Έλληνας επιθετικός, που ξεκίνησε βασικός και βγήκε από το παιχνίδι ως αλλαγή στο 80ο λεπτό παραχωρώντας την θέση του στον Μπέρι, σκόραρε για το 4-2 στο 76ο λεπτό. Ο Αλμάδα άνοιξε την μπάλα στο πλάι με ωραία πάσα για τον Λομπτζανίντζε, εκείνος έκανε το συρτό γύρισμα για τον Γιακουμάκη, που πετάχτηκε μπροστά από τα αντίπαλα στόπερ και πλάσαρε στην κίνηση νικώντας τον Κάλεντερ.

Κάπως έτσι η Ατλάντα συνέχισε να διατηρείται σε τροχιά Play-offs και έχει στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Δείτε το τέρμα του Γιακουμάκη και τον πανηγυρισμό του:

