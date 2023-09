Ο Γιώργος Γιακουμάκης σημάδεψε με γκολ άλλη μια αναμέτρηση της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, αυτή τη φορά στην έδρα του Ντάλας (2-2) κι έφτασε τα 13 γκολ στο MLS.

Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ μπορεί να μην έθελξε με την εμφάνισή της, ο Γιώργος Γιακουμάκης, όμως, ήταν ξανά εκεί για να βρει δίχτυα και να δώσει επιπλέον ώθηση προκειμένου να πάρει τον βαθμό στην έδρα του Ντάλας (2-2).

Ο Έλληνας στράικερ επέστρεψε στα γκολ μετά τις 21 Αυγούστου, με άψογη κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι φέρνοντας έτσι το ματς στα ίσα λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου (1-1).

Almada → Giakoumakis



Goal No. 13 on the season for @ATLUTD's No. 7! 🇬🇷 pic.twitter.com/PrnmDlm8h3