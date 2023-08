Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε της Νάσβιλ των Αντετοκούνμπο 10-9 στα πέναλτι (1-1 κ.δ.) και κατέκτησε το Leagues Cup με τον Λιονέλ Μέσι να σκοράρει και τελικώς να γίνεται ο πιο διακεκριμένος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Μόλις στην έβδομη συμμετοχή του με την Ίντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε ένα ακόμα τρόπαιο στην τεράστια (44 κούπες) συλλογή του, κατακτώντας το Leagues Cup στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Νάσβιλ των αδερφών Αντετοκούνμπο.Ο Αργεντινός σούπερ σταρ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 23ο λεπτό στέλοντας την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας με μακρινό σουτ (το 10o τέρματα του).

Η Νάσβιλ ισοφάρισε λίγο πριν την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού με την κεφαλιά του Πικόλτ μετά από εκτέλεση κόρνερ (1-1) και παρότι η ομάδα του Μαϊάμι είχε τις ευκαιρίες να σκοράρει, με τον Μέσι να σημαδεύει δοκάρι στο 71' και τον Καμπάνα στην τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας να αστοχεί σε κενή εστία, το 1-1 παρέμεινε ως το τέλος, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στα πέναλτι. Ο pulga μετέτρεψε σε γκολ το πρώτο πέναλτι της Ίντερ Μαϊάμι που εμφανίστηκε περισσότερο ψύχραιμη έχοντας ως πρωταγωνιστή τον κίπερ της Ντρέικ Κάλεντερ.

