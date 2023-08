Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα οκτώ γκολ σε πέντε παιχνίδια με τη νέα του ομάδα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 επί της Σάρλοτ που έστειλε πανηγυρικά την Ίντερ Μαϊάμι στους «4» του Leagues Cup.

Ακόμα ένα παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι, ακόμα ένα γκολ για τον Λιονέλ Μέσι ο οποίος «οργιάζει» στο νέο του ξεκίνημα με τον αμερικανικό σύλλογο.

Μετά την ντοπιέτα και το σούπερ φάουλ με το οποίο έστειλε το παιχνίδι στην παράταση κόντρα στο Ντάλας, ο Αργεντινός σφράγισε με γκολ και το πέμπτο του διαδοχικό παιχνίδι στον σύλλογο του Ντέιβιντ Μπέκαμ, σημαδεύοντας έτσι την πολύ πιο άνετη επικράτηση επί της Σάρλοτ (4-0) που στέλνει την Ίντερ δύο βήματα μακριά από τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της.

Αυτή τη φορά η συνεισφορά του Λέο δεν ήταν το ίδιο απαραίτητη, καθώς οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» την πρόκριση κόντρα στη Σάρλοτ του πρώην φορ του ΠΑΟΚ, Κάρολ Σβιντέρσκι με δύο γκολ στο πρώτο μέρος κι άλλο ένα στο 78' από αυτογκόλ του Μαλάντα. Ο 36χρονος θρύλος, όμως, δεν έχασε την ευκαιρία να μπει κι εκείνος για άλλη μια φορά στον πίνακα των σκόρερ, κάτι που συνέβη στο 86ο λεπτό μετά την ασίστ πάρε-βάλε του Καμπάνια. Κι όπως συνηθίζει στα εντός έδρας παιχνίδια της νέας του ομάδας, πανηγύρισε σαν άλλος υπερ-ήρωας της Marvel, υιοθετώντας αυτή τη φορά την κίνηση σήμα-κατατεθέν του Spiderman!

Messi does it again 🔥🔥

5 games straight✅

8 goals✅



Campana to Messi for our fourth 👏#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB