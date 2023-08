Η Ίντερ Μαϊαμι στο 85' ήταν πίσω στο σκορ με 4-3 αλλά ο «μάγος» Λιονέλ Μέσι έκανε πάλι το θαύμα του, ισοφάρισε (4-4) με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο «Γ» και το Μαϊάμι πήρε τελικώς το ματς και την πρόκριση κόντρα στην Ντάλας στη διαδικασία των πέναλτι.

Στο πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι από τότε που μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αργεντινός άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό του αγώνα, με υπέροχο χαμηλό πλασέ στη γωνία (1-0), πριν το Ντάλας ισοφαρίσει αρχικά και στη συνέχεια προσπεράσει στο σκορ!

7' | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match 👏👏#DALvMIA | 0-1 | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g