Προπονητής Κρουζ Αζούλ: «Το εισιτήριο κόστιζε 30 δολάρια και πήγε στα 600. Αυτό είναι το φαινόμενο Μέσι»

Ο προπονητής της Κρουζ Αζούλ, Ρικάρντο «Τούκα» Φερέτι αναφέρθηκε στην... επανάσταση που έφερε στο MLS η άφιξη του Λιονέλ Μέσι και έπλεξε το εγκώμιο του Αργεντινού σταρ.

«Το εισιτήριο κόστιζε 30 δολάρια και πήγε στα 600. Αυτό είναι το φαινόμενο Μέσι. Εκατομμύρια και εκατομμύρια. Τον αγαπάμε για αυτό που έχει κάνει. Η αλήθεια είναι ότι αν μπορέσω θα του ζητήσω μια φωτογραφία με τον γιο μου, ίσως μου δώσει μια ευκαιρία... Έχω ήδη πει, δεν είναι ο ποδοσφαιριστής, είναι ο άνθρωπος. Είναι υποδειγματικός ως άνθρωπος και σούπερ ως ποδοσφαιριστής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κόουτς της Κρουζ Αζούλ για τον πρωταθλητή κόσμου με την Αργεντινή Λίο Μέσι. Όμως, παρά τον θαυμασμό του για τον αρχηγό της «Αλμπισελέστε» προειδοποίησε τον pulga: «Τώρα όταν οι παίκτες μου βρίσκονται στο γήπεδο... λοιπόν, κύριε Μέσι, την αναγνώριση και τον σεβασμό μου την έχετε, αλλά ας δούμε ποιος θα επικρατήσει».

"El boleto costaba 30 dólares y pasó a 600. Este es el efecto Messi. A millones y millones nos encanta por lo que ha hecho. La verdad, si puedo pedirle una foto con mi hijo, a lo mejor si me da chance… Yo ya he dicho, no es el futbolista, es el ser humano. Él es ejemplar como…