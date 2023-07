Ο Γιώργος Κούτσιας «χάραξε» τον δρόμο της νίκης για την ομάδα του βγάζοντας την ασίστ για το πρώτο γκολ της με ωραία ατομική ενέργεια.

Ο Γιώργος Κούτσιας έδωσε την πρώτη ασίστ της καριέρας του στο MLS στη νίκη της Σικάγο Φάιρ με 3-0 επί της Μόντρεαλ. Ο 19χρονος Έλληνας εξτρέμ πήρε την μπάλα στο 9ο λεπτό έπειτα από μία εναέρια μονομαχία με τον αντίπαλό του όπου κανείς δεν βρήκε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, ξεπεράσε τον αντίπαλό του κι έσπασε την μπάλα στον επερχόμενο Γκουτιέρεζ που κοντρόλαρε και σούταρε για το 1-0.

Ο Γιώργος Κούτσιας θα μπορούσε να είχε βρει απέναντι έναν συμπατριώτη του, αλλά ο Ηλίας Ηλιάδης δεν βρέθηκε στην αποστολή της ομάδας του Μόντρεαλ για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Δείτε την ασίστ του Έλληνα εξτρέμ:

Brian Gutiérrez puts it away and @ChicagoFire find the early goal!



Tune-in now on #MLSSeasonPass: https://t.co/evejYQL0YW pic.twitter.com/VCVDXlP8Af