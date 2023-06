Μέσι: «Όταν έρθει η σειρά μου να αποσυρθώ, θα απολαύσω πολύ περισσότερο όλα όσα έχω πετύχει» (vid)

Ιδιαίτερες δηλώσεις από τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μίλησε για το «αντίο» του στο ποδόσφαιρο και τη στιγμή που θα στοχαστεί πραγματικά όλα όσα πέτυχε στην πλούσια καριέρα του.

Σε ρυθμούς... Λιονέλ Μέσι κινήθηκε το «Marselo Bielsa Stadium», το οποίο υποδέχθηκε τον Αργεντινό στα πλαίσια του αγώνα προς τιμήν του Μάξι Ροντρίγκες που έδωσε τέλος σε μια σπουδαία καριέρα στα 42 του χρόνια.

Εθνική Αργεντινής και Νιούλς Ολντ Μπόις έδωσαν φιλική αναμέτρηση για τον τιμήσουν, με τον Pulga να τα κάνει... όλα στα γήπεδο με προσωπικό χατ τρικ, ενώ παράλληλα κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και μέσα από τις δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα ο Αργεντινός μίλησε για το αναπόφευκτο τέλος ενώ μπαίνει πλέον στο τελευταίο στάδιο της καριέρας του και τόνισε πως όταν φτάσει η στιγμή του «αντίο» θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει πολύ περισσότερο όλα όσα πέτυχε σε σχέση με τώρα.

«Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που πέρασα τα γενέθλιά μου στο Ροσάριο, με την οικογένεια και τους φίλους μου. Είναι μάλιστα τα πρώτα γενέθλια που τα περνάω ως παγκόσμιος πρωταθλητής, οπότε είναι πολύ ξεχωριστά. Είναι πάντα ιδιαίτερο να βρίσκομαι στο Ροσάριο.

Όπως είχα πριν πριν λίγο καιρό: ήταν η σειρά μας να γίνουμε πρωταθλητές κόσμου, αλλά πίσω μας ήταν εκατομμύρια εντυπωσιακοί παίκτες που έκαναν σπουδαία πράγματα με την εθνική ομάδα και που απλά δεν είχαν μπορέσει να πάρουν το Κύπελλο.

Παρόλο που αυτό που κάναμε ήταν κάτι το μοναδικό, ο κάθε παίκτης ονειρεύεται αυτό που θα έρθει περισσότερο από ό,τι έκανε. Όταν λοιπόν έρθει η δική μου σειρά να αφήσω το ποδόσφαιρο, θα θυμάμαι και θα απολαμβάνω τα όσα έχω πετύχει πολύ περισσότερο σε σύγκριση με τώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Special moment last night as Leo Messi enters the Estadio Marcelo Bielsa on his 36th Birthday. Back in the stadium where he fell in love with football as a child ♥️🖤pic.twitter.com/RAOHZhAWI8