Οι διαπραγματεύσεις του Λιονέλ Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι και το MLS βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και σύντομα αναμένεται να έχουμε ανακοινώσεις.

Ο Λιονέλ Μέσι στις 7 Ιουνίου ανακοίνωσε την απόφαση του να συνεχίσει στην Ίντερ Μαϊάμι του MLS, όμως ξεκαθάρισε πως ακόμα δεν έχει τελειώσει τυπικά η μεταγραφή του, ενώ από την πλευρά της η Λίγκα τόνισε πως υπάρχει δουλειά για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία

Το Sportico έφερε στο φως τις πρώτες λεπτομέρειες του συμβολαίου που αναμένεται να υπογράψει ο Αργεντινός τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Μέσι θα εισπράττει εγγυημένα 45 εκατομμύρια ευρώ κάθε σεζόν, τα οποία θα αφορούν τον μισθό του, πριμ υπογραφής και έσοδα από τις μετοχές που θα έχει στον σύλλογο. Όσον αφορά τη διάρκεια του αναμένεται να έχει ισχύ για 2,5 χρόνια, με προοπτική επέκτασης για έναν χρόνο, το 2026.

Adidas και Apple+ θα προσφέρουν ποσοστό από τα νέα έσοδα που θα προκύψουν για τις δύο εταιρίες έπειτα από τη μεταγραφή του Μέσι, ενώ στη «λίστα» θα προστεθεί και η Fanatics, η οποία συνεργάζεται από το 2017 με το MLS σε επίπεδο αθλητικού υλικού, ρουχισμού και retailing. Η διαφορά σε σχέση με τις αρχικές φήμες είναι πως ο Pulga δεν θα αποκτήσει δικαίωμα να εξαγοράσει franchise της λίγκας σε προνομιακή τιμή, όπως ίσχυε με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, όταν αγόρασε την Ίντερ Μαϊάμι.

NEWS: Messi Miami deal getting closer to finalized per someone familiar with process. Details:



▪️ 2 1/2 years w/option for '26

▪️ $50-60M annual value from salary, signing bonus, team equity

▪️ No MLS subsidy

▪️ Any Apple, Adidas, Fanatics $ on top of this@sportico story coming