H New York Times φέρνει στο φως την μυστική εμπορική συμφωνία του Λιονέλ Μέσι με τη Σαουδική Αραβία, η οποία μπορεί να του αποφέρει 25 εκατομμύρια δολάρια.

«Ανακαλύπτοντας την Ερυθρά Θάλασσα, επισκεφτείτε τη Σαουδική Αραβία», ήταν η λεζάντα που συνόδευε μια φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι που ανέβηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στις 9 Μαΐου του 2022, στην οποία καθόταν στην άκρη ενός σκάφους με απλωμένο το πόδι και αγνάντευε το ηλιοβασίλεμα. Το post είδαν οι περισσότεροι από 400 εκατομμύρια ακόλουθοι του Αργεντινού σούπερ σταρ και σύμφωνα με την New York Times αποτέλεσε την αρχή ενός «χρυσού» deal.

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση ο Μέσι είχε συνάντηση με τον υπουργό Τουρισμό της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υποστήριζε πως «δεν θα είναι η τελευταία» επίσκεψη του Pulga. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των Αμερικανών μόνο από αυτή τη φωτογραφία έβαλε στον λογαριασμό του 2 εκατομμύρια δολάρια και αυτή ήταν μόνο η αρχή.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας προβλέπει πως θα εισπράξει έως και 25 εκατομμύρια δολάρια, σε διάστημα τριών ετών απλά για να εμφανίζεται στη χώρα, να απολαμβάνει πληρωμένες διακοπές και να κάνει μερικά post στα Social Media με το «#VisitSaudi».

Πρόκειται για περίπου δυο εκατομμύρια δολάρια για τουλάχιστον ένα οικογενειακό ταξίδι το έτος, διάρκειας πέντε ημερών, ή εναλλακτικά δύο ετήσιες διακοπές τριών ημερών η καθεμία. Ο ηγέτης της Αλμπισελέστε μπορεί να έχει μαζί του συνοδεία έως 20 ατόμων είτε πρόκειται για συγγενείς είτε απλά για φίλους. Θα λαμβάνει επίσης άλλα από δύο εκατομμύρια για την προώθηση της χώρας στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δέκα φορές το χρόνο, για συμμετοχή σε μια ετήσια εκστρατεία τουρισμού και για φιλανθρωπικό έργο και εμφανίσεις.

