Προς MLS φαίνεται πως βαδίζει ο Ζόρντι Άλμπα, με τον Ισπανό αμυντικό να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ίντερ Μαϊάμι για την έναρξη της συνεργασίας τους.

Μετέωρο παραμένει το μέλλον του Ζόρντι Άλμπα, ο οποίος κυκλοφορεί στην αγορά των ελευθέρων μετά την αποχώρησή του από τη Μπαρτσελόνα.

Όλα πάντως δείχνουν πως ο Ισπανός αμυντικός δεν θα συνεχίσει στην Ευρώπη, μιας και οι προτάσεις που έχει δεχθεί προέρχονται από το MLS και τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα μάλιστα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πιο πιθανός προορισμός για τον έμπειρο αριστερό μπακ είναι η Ίντερ Μαϊάμι, η οποία θέλει να τον πλαισιώσει δίπλα στον Λιονέλ Μέσι.

Οι δυο πλευρές προς το παρόν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την έναρξη της συνεργασίας τους, με τον Άλμπα να αναμένεται να αξιολογήσει τα δεδομένα και να πάρει την απόφασή του μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Understand Jordi Alba is now in active negotiations to join Inter Miami — it’s a concrete possibility. 🇪🇸🇺🇸 #MLS



Alba has two proposals from Saudi, he has made no final decision yet. Player will assess his options and decide in the next weeks. pic.twitter.com/fJm30MGBqo