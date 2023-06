Το νέο «σπιτικό» του Λιονέλ Μέσι στην Αμερική αποκαλύπτει η «Cadena Ser», το οποίο πρόκειται για ένα διαμέρισμα αξίας 8,4 εκατομμυρίων ευρώ με θέα στην περίφημη Miami Beach.

Βαλίτσες για ΗΠΑ ετοιμάζει ο Λιονέλ Μέσι και συγκεκριμένα για την ηλιόλουστη πόλη του Μαϊάμι, μιας και συμφώνησε με την Ίντερ Μαϊάμι για να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Και μπορεί πράγματι οι Αμερικάνοι να μην είχαν τα λεφτά των Σαουδαράβων για να τον δελεάσουν, είχαν όμως να του προσφέρουν ένα διαμέρισμα με όλες τις ανέσεις που θα μπορούσε να επιθυμεί!

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την «Cadena Ser» πρόκειται για ένα διαμέρισμα αξίας 8,4 εκατομμυρίων ευρώ στο Porsche Design Tower των 60 ορόφων που σχεδιάστηκε το 2017 και θεωρείται ιδανικό για μια οικογένεια που θέλει να προσαρμοστεί στους ρυθμούς της Αμερικής.

Με θέα την περίφημη Miami Beach αλλά και περίπου 20 λεπτά μακριά από το γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι, το διαμέρισμα βρίσκεται σε ένα ιδανικό σημείο και προσφέρει μια σειρά από ανέσεις, μεταξύ των οποίων ένα χώρο πάρκινγκ, ένα ιδιωτικό εστιατόριο, καθώς και ένα πανέμορφο σαλόνι με θέα τον ωκεανό.

Παράλληλα το νέο εντυπωσιακό σπίτι του Μέσι παρέχει επίσης κινηματογράφο, γκολφ και προσομοιωτές αγώνων για να περνάει ξέγνοιαστα το χρόνο του μετά από τις προπονήσεις με την Ίντερ Μαϊάμι.

Lionel Messi purchased an apartment in the Porsche Design Tower in Miami during 2020, at a cost of $9 million.😍💓🖤👑🇦🇷 pic.twitter.com/tWI6focx36