Ντουέ: Το ανατριχιαστικό βίντεο που δείχνει τον σοκαριστικό τραυματισμό του στο γόνατο
Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στη Νις, η Παρί Σεν Ζερμέν έφυγε με τη νίκη (3-2), η οποία είχε γλυκόπικρη γεύση λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Ντεζιρέ Ντουέ.
Ο ταλαντούχος χαφ αποχώρησε με έντονους πόνους στο 44ο λεπτό ενώ 12 λεπτά νωρίτερα είχε ολοκληρώσει την ανατροπή για την ομάδα του.
Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τη στιγμή του σοβαρού τραυματισμού του διεθνή ποδοσφαιριστή και το αποτέλεσμα ήταν... σοκαριστικό. Σε ένα λάθος πάτημα του ίδιου, φαίνεται στην εικόνα ο τρόπος που τραυματίζεται στο γόνατο, με τους φόβους για ρήξη χιαστού να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο.
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Desiré Doué's injury looks genuinely scary. Vitinha's reaction says everything.😭💔 https://t.co/TslBzn53sX— Barcelona & Spain (@freethewire07) November 21, 2026
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