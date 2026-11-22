Η κάμερα έπιασε τη στιγμή του τραυματισμού του Ντεζιρέ Ντουέ κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Νις και η εικόνα είναι ανατριχιαστική.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στη Νις, η Παρί Σεν Ζερμέν έφυγε με τη νίκη (3-2), η οποία είχε γλυκόπικρη γεύση λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Ντεζιρέ Ντουέ.

Ο ταλαντούχος χαφ αποχώρησε με έντονους πόνους στο 44ο λεπτό ενώ 12 λεπτά νωρίτερα είχε ολοκληρώσει την ανατροπή για την ομάδα του.

Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τη στιγμή του σοβαρού τραυματισμού του διεθνή ποδοσφαιριστή και το αποτέλεσμα ήταν... σοκαριστικό. Σε ένα λάθος πάτημα του ίδιου, φαίνεται στην εικόνα ο τρόπος που τραυματίζεται στο γόνατο, με τους φόβους για ρήξη χιαστού να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο.