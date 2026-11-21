Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 3-2 στην έδρα της Νις, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και παραμένει στην κορυφή της Ligue 1. Ωστόσο, η νίκη επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ντουέ, ο οποίος αποχώρησε με φορείο και δάκρυα στα μάτια.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε την ανατροπή με 3-2 για την 11η αγωνιστική της Ligue 1, παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, εν μέσω όμως φόβων για την κατάσταση του Ντεζιρέ Ντουέ.

Με την πρώτη της ευκαιρία στο ματς, η Νις βρήκε δίχτυα στο 8ο λεπτό, με τον Αμούρα να κερδίζει τον Σαφόνοφ και να γράφει το 1-0.

Στο 30' ωστόσο, η Παρί κέρδισε πέναλτι για χέρι, ο Μαγιουλού ανέλαβε την εκτέλεση και έφερε την ισορροπία στο ματς. Λίγα λεπτά αργότερα και στο 32', ο Χακίμι έβγαλε τη σέντρα για τον Ντουέ και αυτός με τη σειρά του έδωσε το προβάδισμα στην Παρί.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, οι Παριζιάνοι υπέστησαν σοβαρό πλήγμα με τον τραυματισμό του Ντουέ, ο οποίος αποχώρησε με έντονους πόνους και δάκρυα πάνω σε φορείο, ενώ γίνεται λόγος για σοβαρό τραυματισμό.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε άγγιξε το τρίτο γκολ στο 61', όταν ο Φεράν Τόρες έστρωσε στον Χακίμι, ο Μαροκινός βρέθηκε μόνος του απέναντι στον κίπερ των γηπεδούχων, αλλά είδε το σουτ του να καταλήγει έξω από το δεξί δοκάρι.

Στο 85ο λεπτό όμως, ο Ντεμπελέ βρήκε τον Φεράν Τόρες και εκείνος με ένα εξαιρετικό σουτ, σκόραρε για 1-3. Αν και η Νις βρήκε δίχτυα στο 90+5', ήταν πολύ αργά να φέρει το ματς στα ίσια και η αναμέτρηση έληξε με 2-3.