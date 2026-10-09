Σε μία νέα πραγματικότητα καλείται να προσαρμοστεί η Μπορντό, αφού πλέον θα αγωνίζεται και επίσημα στην 6η κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Μία ομάδα 145 χρόνων είναι έτοιμη να μπει στη νέα (δύσκολη) εποχή της και ο λόγος για την Μπορντό, για την οποία επικυρώθηκε και επίσημα η συμμετοχή της στην 6η κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου (Religion 1) για τη σεζόν 2026/2027. Μάλιστα, η γαλλική ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής στο ιδιοκτησιακό κομμάτι αφού το βρετανικό fund «Park Bench» έχει καταλήξει σε συμφωνία για την εξαγορά της αντί μόλις ενός... ευρώ.

Πριν από την σχετική έγκριση, ειδική αρμόδια αρχή εξέτασε τα οικονομικά στοιχεία της ομάδας και τη σκοπιμότητα του νέου προϋπολογισμού. Έτσι δόθηκε το «πράσινο φως», την Πέμπτη (8/10), μετά από συνεδρίαση του συμβουλίου Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine, για να κάνει μία νέα αρχή, ξεκινώντας από το τοπικό πρωτάθλημα.

Το ταξίδι της αναγέννησης ξεκινάει στις 16 Οκτωβρίου με την Μπορντό να έρχεται αντιμέτωπη με την δεύτερη ομάδα της Αβιρόν Μπαγιονέ, σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση που σηματοδοτεί μια εντελώς νέα πραγματικότητα για τους φιλάθλους. Για έναν σύλλογο με τόσο «βαρύ» όνομα η συμμετοχή του στον δεύτερο όμιλο της Regional 1 Nouvelle-Aquitaine, αποτελεί την δυσκολότερη επανεκκίνηση της ιστορίας του. Η επιστροφή στα «σαλόνια» θα είναι μια απαιτητική διαδρομή που ξεκινά από το μηδέν.

Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για ένα κλαμπ με βαριά τροπαιοθήκη έχοντας κατακτήσει έξι πρωταθλήματα, τέσσερα κύπελλα, τρία League Cup Γαλλίας και ένα Intertoto ενώ έχει κάνει και μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες.