Ή του ύψους, ή του βάθους η Λιόν... Η Ολιμπίκ έχει εμφανιστεί αρκετά... διπρόσωπο φέτος, καθώς από εκεί που είχε φτάσει σε σερί 13 νικών, το είδε να σπάει και έκτοτε μετρά εννέα συνεχόμενες γκέλες!

Συγκεκριμένα, οι Λιονέ είχαν ξεκινήσει το νικηφόρο σερί στις 11 Δεκεμβρίου, όταν είχαν επικρατήσει 2-1 εντός έδρας της Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη league phase του Europa League. Ακολούθησαν ακόμα δώδεκα νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, με το σερί να σπάει στις 22 Φεβρουαρίου, όταν ηττήθηκαν 3-1 εκτός έδρας το Στρασβούργο.

Από τη στιγμή που σταμάτησαν οι νίκες, η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα δεν ξαναβρήκε τον δρόμο προς αυτές, με αποτέλεσμα να μετράει στο διάστημα αυτό πέντε ισοπαλίες και τέσσερις ήττες - με τη μία ισοπαλία να εξελίσσεται σε ήττα στα πέναλτι!

Το κάκιστο αυτό σερί έχει αφήσει τη Λιόν εκτός Ευρώπης και εκτός Κυπέλλου Γαλλίας, ενώ στη βαθμολογία της Ligue 1 είναι, μετά και το κυριακάτικο 0-0 με την Ανζέ, πέμπτη και στο -1 από την τετράδα με ματς περισσότερο.