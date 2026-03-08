Η Λανς διέλυσε με 3-0 την Μετς και μείωσε την απόσταση από την πρωτοπόρο Παρί στον πόντο. Έσωσε τον βαθμό στο 90΄+6΄η Λιόν.

Η Λανς δεν άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτη ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν από τη Μονακό, καθώς από την πλευρά της διέλυσε με 3-0 τη Ματς και μείωσε την απόσταση από την κορυφή στο -1. Οι Λανουά άνοιξαν το σκορ στο 44΄με τον Αμπντουλχαμίντ , με τον Τοβέν στο 46΄να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Χαϊναρά στο 52΄.

Πήρε τον βαθμό στην εκπνοή η Λιόν

Γλίτωσε από του χάρου τα δόντια κι από back-to-back ήττες η Λιόν, η οποία ισοφάρισε την Παρί FC στο 90΄+6΄για το τελικό 1-1 που την κράτησε ωστόσο εκτός θέσεων Champions League. Το γκολ του Μουνέτσι στο 63΄είχε βάλει μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους, όμως οι Λιονέ έσωσαν βαθμό με πέναλτι του Τολισό στο 90΄+6΄, αν και δεν κατάφεραν να ανακτήσουν την 3η θέση της Ligue 1.

Τα σημερινά αποτελέσματα στη Ligue 1

Λανς - Μετς 3-0

Μπρεστ - Χάβρη 2-0

Λιλ - Λοριάν 1-1

Νις - Ρεν 0-4

Λιόν - Παρί FC 1-1