Η Λανς έμεινε στο 1-1 με το Στρασβούργο εκτός έδρας και έχασε περαιτέρω έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Χάνεται, όπως φαίνεται, το όνειρο του τίτλου για τη Λανς, που μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό, έμεινε στο 1-1 με το Στρασβούργο εκτός έδρας και βρίσκεται στο -1 από την κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1 και την Παρί Σεν Ζερμέν, που μάλιστα έχει ματς λιγότερο.

Οι Αλσατοί κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 18ο λεπτό, όταν μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα, ο Πανιτσέλι βγήκε τετ α τετ και με εξαιρετικό σκάψιμο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Ρασίνγκ έψαξε την ισοφάριση αλλά δεν είχε τύχη, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι την ανάπαυλα.

Η... αλλαγή στον πίνακα του σκορ ήρθε εντέλει στο 62', με τον Σανγκαρέ να ισοφαρίζει με σουτ έξω από την περιοχή μετά από κακή απομάκρυνση του τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Το 1-1 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τη Λανς να παραμένει δεύτερη και το Στρασβούργο έβδομο.