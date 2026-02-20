Στο ντεμπούτο του Χαμπίμπ Μπέιγ, η Μαρσέιγ ηττήθηκε 2-0 από την Μπρεστ εκτός έδρας.

Η αλλαγή προπονητή δεν ήταν ικανή να ταρακουνήσει τη Μαρσέιγ, που στο ντεμπούτο του Χαμπίμπ Μπέιγ στον πάγκο, ηττήθηκε 2-0 από την Μπρεστ εκτός έδρας και έμεινε χωρίς νίκη για τέταρτο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος - και παράλληλα τέταρτη στον βαθμολογικό πίνακα της Ligue 1.

Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν τους Μασσαλούς, με τον Αζόρκ να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά από κοντά μετά από αδράνεια στην αντίπαλη άμυνα στο δέκατο λεπτό. Στο 29', ο ίδιος ποδοσφαιριστής διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, με μία ακόμη κεφαλιά που νίκησε τον Ρούλι!

Οι Μαρσεγιέζοι έψαξαν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο ματς αλλά δεν το βρήκαν, με τον Γκρίνγουντ να χάνει πέναλτι στο 82ο λεπτό και το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Με τη νίκη αυτή, η Σταντ ανέβηκε ενδέκατη στη βαθμολογία, καθαρίζοντας ουσιαστικά οριστικά με την παραμονή στην κατηγορία και βλέποντας παράλληλα τη διαφορά από την Ευρώπη να μικραίνει.