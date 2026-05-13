Γαλλικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Μαρσέιγ βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση και πρέπει να εξασφαλίσει μεγάλα έσοδα μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Μετά τη Λιόν, που πέρυσι έφτασε στο χείλος του γκρεμού και εντέλει γλίτωσε έναν καταστροφικό υποβιβασμό την τελευταία στιγμή, μία ακόμη ισχυρή γαλλική ομάδα κινδυνεύει άμεσα. Ο λόγος για τη Μαρσέιγ, που σύμφωνα με το Foot Mercato βρίσκεται σε οικονομική κατάσταση χειρότερη και από εκείνη των Λιονέ...

Το δημοσίευμα τονίζει ότι η αποτυχία εξασφάλισης μίας θέσης στο επόμενο Champions League έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους Μασσαλούς, με την αρμόδια επιτροπή (DΝCG) να ετοιμάζεται για ενδελεχή έλεγχο στα λογιστικά βιβλία του κλαμπ.

Υπό τον κίνδυνο κυρώσεων που μπορεί να φτάσουν μέχρι και στον αποκλεισμό από την Ευρώπη, οι άνθρωποι της ΟΜ καλούνται να εξασφαλίσουν άμεσα έσοδα, τα οποία πρέπει να δηλωθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Πρακτικά λοιπόν, όλο το ρόστερ της ομάδας είναι προς πώληση, καθώς ακόμα και βασικοί και αναντικατάστατοι παίκτες όπως ο Γκρίνγουντ, ο Μπαλέρντι και ο Παϊσάο, μπορεί να αποχωρήσουν εάν έρθει η κατάλληλη πρόταση...