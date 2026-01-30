Λανς - Χάβρη 1-0: Επέστρεψε στις νίκες και την κορυφή
Άμεση ήταν η επιστροφή της Λανς στις νίκες, με τη Ρασίνγκ να επικρατεί 1-0 της Χάβρης εντός έδρας και να προσπερνά εκ νέου την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1 με ματς παραπάνω.
Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα που άξιζαν στην εκπνοή, με τον Αγκιλάρ να ανοίγει το σκορ με σουτ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων πριν την ανάπαυλα. Η Χάβρη άγγιξε την ισοφάριση στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους αλλά ο Σανγκαντέ δεν κατάφερε να νικήσει τον Ρισέ με κεφαλιά στο 54', με τον τερματοφύλακα της Λανς να έχει απάντηση και στην προσπάθεια του Σουμαρέ (62').
Ακολούθησε ακυρωθέν γκολ για τη Ρασίνγκ με τον Τομασόν (66'), με τους γηπεδούχους να κρατούν εντέλει το υπέρ τους 1-0 μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης και να παίρνουν τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς στην προσπάθεια για το... θαύμα!
