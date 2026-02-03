Ο Αλάν Σεν-Μαξιμέν έγινε στόχος ρατσιστικών επιθέσεων, κατά κύριο λόγο από Μεξικανούς οπαδούς, μετά τη μεταγραφή του στη Λανς.

Σύντομη αποδείχτηκε η πορεία του Αλάν Σεν-Μαξιμέν στο Μεξικό, καθώς ο Γάλλος εξτρέμ αποχώρησε από την Κλαμπ Αμέρικα μετά από λίγους μήνες, καταγγέλλοντας ρατσιστική επίθεση κατά των παιδιών του.

Ο μεξικανικός σύλλογος αποχαιρέτησε τον ποδοσφαιριστή προσφέροντας τη στήριξή του, με τον Σεν-Μαξιμέν να ανακοινώνεται από τη Λανς αμέσως μετά. Κάτι που δεν άρεσε, όπως φαίνεται, στους Μεξικανούς οπαδούς, με πολλούς εξ αυτών να επιδίδονται σε ρατσιστικές επιθέσεις κατά του παίκτη, με σχόλια στις δημοσιεύσεις της νέας του ομάδας.

Η Ρασίνγκ ενημέρωσε πως απενεργοποίησε τη δυνατότητα σχολιασμού σε μερικά από τα posts, καταδικάζοντας το περιστατικό και αναφέροντας ότι «ο σύλλογος είναι εξοργισμένος και καταδικάζει απερίφραστα το κύμα σχολίων μίσους και ρατσιστικών προσβολών κατευθυνόμενα προς το νέο του παίκτη, Αλάν Σεν-Μαξιμέν, στα social media». Ο 28χρονος εξτρέμ επέστρεψε στη Γαλλία μετά από 5,5 χρόνια, κατά τα οποία αγωνίστηκε εκτός της Κλαμπ Αμέρικα, σε Νιούκαστλ, Αλ Αχλί και Φενέρμπαχτσε, έχοντας παίξει στο παρελθόν και σε Σεντ Ετιέν, Μονακό, Αννόβερο, Μπαστιά και Νις.