Μονακό - Ρεν 4-0: Επιβλητικοί οι Μονεγάσκοι
Η Μονακό συνήλθε και μετά από απανωτά αρνητικά αποτελέσματα, βρήκε το δρόμο προς τη νίκη, καθώς επικράτησε άνετα της Ρεν με 4-0. Από την άλλη η ομάδα του Μπεγέ έχασε ευκαιρία να πατήσει στην πεντάδα, αφού έμεινε στους 31 βαθμούς.
Στο 33' ο Φατί άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους σημαδεύοντας χαμηλά στην αριστερή γωνία. Στο 50' ο Ακλιούς έδωσε αέρα δύο τερμάτων, ενώ ο Κουλιμπαλί στο 60' μετά από μια εξαιρετική κούρσα πέτυχε το 3-0. Oι Μονεγάσκοι δεν σταμάτησαν εκεί και στο 90' ο Ιντουμπό διαμόρφωσε το τελικό 4-0.
Νωρίτερα Παρίσι FC και Μαρσέιγ ήρθαν ισόπαλες με 2-2. Οι Μασσαλοί προηγήθηκαν με δύο γκολ του Γκρινγουντ, αλλά οι Παριζιάνοι απάντησαν με τον Ικόνε. O Κέμπαλ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Στο τρίτο ματς της ημέρας η Λοριάν επικράτησε της Ναντ με 2-1. Ντιέκ και Κουασί πέτυχαν τα γκολ των γηπεδούχων, ενώ ο Αμπλάιν σημείωσε το γκολ των φιλοξενούμενων.
Σημερινά αποτελέσματα της Ligue 1
- Μονακό - Ρεν 4-0
- Παρίσι FC - Μαρσέιγ 2-2
- Λοριάν - Ναντ 2-1
