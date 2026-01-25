Το Στρασβούργο ταπείνωσε με 4-1 τη Λιλ εκτός έδρας και συνέχισε τη νικηφόρα πορεία του.

Τι κι αν άλλαξε προπονητή μεσούσης της σεζόν, λόγω της πρόσληψης του Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι; Το Στρασβούργο... πετάει και με τον Γκάρι Ο'Νιλ στον πάγκο, καθώς διέλυσε με 4-1 τη Λιλ εκτός έδρας και ανέβηκε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1.

Οι Αλσατοί χτύπησαν δις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τον Πανιτσέλι να ανοίγει το σκορ με ωραίο τελείωμα στο 25' και αμέσως μετά να... σερβίρει το 2-0 στον Ενσίσο, που δεν λάθεψε από πλεονεκτική θέση. Στο δεύτερο ημίχρονο, ανέλαβε δράση ο Γκοντό, που πρώτα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με εξ επαφής κεφαλιά στο 58ο λεπτό και ακολούθως έκανε το 4-0 με σουτ στο 72'. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι, ήταν να πετύχουν το γκολ της τιμής με τον Φερνάντες-Πάρντο στις καθυστερήσεις.

Αυτή ήταν η πέμπτη συνεχόμενη ήττα των Λιλουά, που έχουν να χαμογελάσουν από το 2025 και καταλαμβάνουν την πέμπτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα του γαλλικού πρωταθλήματος, με την ευρωπαϊκή έξοδο να ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο.