Η Λιόν ήταν ασταμάτητη κόντρα στην Μετς (5-2) και είναι έτοιμη να υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η Λιόν, στο παιχνίδι της πριν τον ΠΑΟΚ, έριξε πεντάρα στην έδρα της Μετς και με το τελικό 5-2 «κλείδωσε» το τρίποντο. Η ομάδα του Φονσέκα είναι στην 4η θέση με 36 βαθμούς και στο -2 από την Μαρσέιγ. Αντιθέτως η ομάδα του Ταβενό βυθίζεται κι άλλο στην τελευταία θέση του υποβιβασμού.

Μόλις στο 11' ο Έντρικ εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ με το οποίο άνοιξε το σκορ. Στο 16' ο Κλάιφερτ υπέγραψε το δεύτερο γκολ για τους φιλοξενούμενους, ενώ στο 32' ο Μορτόν εκτέλεσε στην δεξιά γωνία γράφοντας το 3-0. Δύο λεπτά αργότερα όμως ήρθε η αντίδραση από τους γηπεδούχους με τον Κουαό, ο οποίος πλάσαρε από κοντά για να μειώσει. Η ομάδα του παρόλα αυτά ανέβασε κι άλλο το ρυθμό με τον Βραζιλιάνο που διπλασίασε τα τέρματά του γράφοντας το 4-1. Στο 64' o Ντιαλό έκανε το 4-2 αλλά δεν ήταν αρκετό. Οι φιλοξενούμενοι στο 87' διαμόρφωσαν το τελικό 5-2 με τον Έντρικ, που έκανε χατ τρικ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Δεν αγωνίστηκε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, Σουλκ, ο οποίος χτύπησε στο παιχνίδι κόντρα στην Γιουνγκ Μπόιζ. Θυμίζουμε ότι η πρωτοπόρος του Europa League υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη (29/1) για την 8η και τελευταία αγωνιστική του Europa League.

Ναντ - Νις 1- 4

Η Νις έφυγε με το διπλό από την έδρα της Ναντ με 4-1 και επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις ήττες και μια ισοπαλία ούσα στην 13η θέση. Ο Τσο με δύο δικά του τέρματα στο 16' και στο 29' έβαλε από νωρίς την ομάδα σε θέση οδηγού και στο 40' ο Ντιόπ έκανε το 3-0. Στο 45'+' ο Μοχάμεντ μείωσε σε 1-2, αλλά ο Λουσέ στο 90'+3' διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Μπρεστ - Τουλούζ 0-2

Η Τουλούζ επικράτησε εκτός έδρας της Μπρεστ με 2-0 και μείωσε στους δύο βαθμούς από την Ρεν που βρίσκεται στην 6η θέση. Τα γκολ πέτυχαν ο Ντεμπά στο 27' και ο Γκμποχό στο 43'.

Παρί FC - Ανζέρ 0-0

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα σε Παρί FC και Ανζέρ με τις δύο ομάδες να βγαίνουν χαμένες. Η Παρί FC έχει μείνει στην 14η θέση με 20 βαθμούς, ενώ η αντίπαλός της συνέχισε τα αρνητικά αποτελέσματα στα τελευταία παιχνίδια.