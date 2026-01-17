Η Λανς συνεχίζει ακάθεκτη την εκπληκτική της πορεία και με νίκη κόντρα στην Οσέρ (1-0) πέταξε από την κορυφή την Παρί Σεν Ζερμέν και ανέκτησε την 1η θέση.

H Λανς επικράτησε της Οσέρ με 1-0 εντός έδρας και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας .προσπερνώντας την Παρί Σεν Ζερμέν που έχει ένα βαθμό λιγότερο.

Η ομάδα του Πιερ Σαγκ έφτασε τις εννιά σερί νίκες, έχει 43 βαθμούς και συνεχίζει απτόητη την εκπληκτική της πορεία. Στο ματς ήταν κυρίαρχη σε όλο το παιχνίδι έχοντας σημαντικές ευκαιρίες στα καρέ των φιλοξενούμενων χωρίς όμως να μπορεί να βρει άμεσα το δρόμο για τα δίχτυα. Μετά από ένα άσφαιρο πρώτο ημίχρονο, το γκολ της νίκης ήρθε στο β΄ μέρος.

Στο 65΄ο ο Σαϊντ πήρε την μπάλα από σέντρα μες στην περιοχή και εκτέλεσε στη δεξιά γωνία με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να μην μπορεί να αντιδράσει. Το γκολ του Γάλλου ήταν το όγδοο τη φετινή σεζόν κα αποδείχθηκε αρκετό για να επαναφέρει την ομάδα του στην κορυφή της Ligue 1. Αντίθετα η Οσέρ συνεχίζει να βυθίζεται στην επικίνδυνη ζώνη.