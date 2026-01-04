Η Ρέν πήρε σημαντική νίκη εκτός έδρας και παρέμεινε σε ευρωπαϊκή θέση, ενώ σπουδαίο τρίποντο πανηγύρισε και η Λιόν που λύγισε με 3-1 τη Μονακόκι ανέβηκε στην 5η θέση.

Η Ρέν έφυγε με το διπλό από την έδρα της Λιλ επικρατώντας με 0-2 και παρέμεινε στην 6η θέση που οδηγεί σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Πρζέμισλαβ Φρανκόβσκι έβαλε μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους στο 49' με καρφωτή κεφαλιά, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο Κουέντιν Μέρλιν διαμόρφωσε το τελικό 0-2 με ένα σουτ από κοντινή απόσταση. Η Ρεν υποχρέωσε τη Λιλ στην πρώτη της ήττα μετά από τέσσερις σερί νίκες και την έριξε τέταρτη στη Ligue 1.

Φουλ για Ευρώπη η Λιόν, έχασε έδαφος το Στρασβούργο

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Λιόν, η οποία λύγισε με 3-1 τη Μονακό και παρέμεινε σε ευρωπαϊκή τροχιά. Οι Λιονέ προηγήθηκαν με τον Σουλτς στο 38, προτού οι Μονεγάσκοι απαντήσουν στο 45΄+4΄με σκόρερ τον Κουλιμπαλί. Ο Σουλτς ωστόσο ανάκτησε το προβάδισμα της Λιόν με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 57, ενώ το τρίποντο σφράγισε ο Άμπνερ Βινίσιους στο 79΄.

Αντίθετα το Στρασβούργο έχασε πολύτιμος έδαφος για την έξοδο στην Ευρώπη μετά το 1-1 με τη Νις που το κράτησε στην 7η θέση κι εκτός της πρώτης εξάδας. Το πέναλτι του Πανιτσέλι τους έβαλε μπροστά στο σκορ στο 13΄, αλλά το γκολ του Ουάχι στο 54΄σφράγισε την ισορροπία.