Η Λιλ συνεχίζει τα αρνητικά αποτελέσματα, καθώς ζορίστηκε και κόντρα στην ουραγό, Μετς αποσπώντας λευκή ισοπαλία (0-0).

Η Λιλ τα βρήκε σκούρα στο εκτός έδρας ματς με τη Μετς για τη Ligue 1 και κόλλησε στο 0-0 με την ουραγό του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό, αν και διατηρεί την ευρωπαϊκή της θέση ούσα πέμπτη στη βαθμολογία, συνεχίζει ένα σερί απογοητευτικών αποτελεσμάτων με τέσσερις ήττες και μια ισοπαλία στα τελευταία πέντε παιχνίδια, με αποτέλεσμα να βλέπει την τετράδα να... χάνεται.

Σο α' ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο τον κινήσεων και έχασαν αρκετές ευκαιρίες να πάρουν το προβάδισμα, αλλά παρέμεινε το σκορ χωρίς γκολ, ενώ ακυρώθηκε τέρμα για τους γηπεδούχους ως οφσάιντ με τον Τουρέ. Μετά την ανάπαυλα, η Λιλ συνέχισε να πιέζει χωρίς όμως αποτέλεσμα. H ουραγός από την πλευρά της προσπάθησε να απειλήσει αλλά ούτε αυτή κατάφερε κάτι παραπάνω με το 0-0 να μένει μέχρι το φινάλε.