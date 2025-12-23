Τον δανεισμό του Έντρικ από τη Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε η Λιόν. Ο λόγος που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Το άλμα από τη Βραζιλία στη Ρεάλ Μαδρίτης και το Champions League αποδείχθηκε πολύ μεγάλο για τον Έντρικ. Ο νεαρός Βραζιλιάνος επιθετικός παρά το ελπιδόφορο ξεκίνημά του στο «Μπερναμπέου», ενάμιση χρόνο μετά θα ψάξει αλλού να βρει τα πατήματά του.

Και συγκεκριμένα στη Λιόν, που επισημοποίησε τον εξάμηνο δανεισμό του από τους Μερένγκες. Στο deal δεν περιλαμβάνεται κάποια οψιόν αγοράς. Η ανακοίνωση, δε, έγινε σε... χριστουγέννιατικό κλίμα και με ευρηματικό video που παρουσίασε τον Έντρικ ως «δώρο» για τους οπαδούς. Ο 19χρονος είχε τάσεις φυγής από τη Βασίλισσα τον τελευταίο καιρό, αφού θέλει να βρει τον εαυτό του και να παίξει τα ρέστα του για συμμετοχή στο επερχόμενο Μουντιάλ.

Παρ'ότι θα πιάσει άμεσα δουλειά στην, ευρωπαϊκή αντίπαλο του ΠΑΟΚ, Λιόν, ο Δικέφαλος του Βορρά δεν χρειάζεται να αγχώνεται για τον ταλαντούχο. Ο Έντρικ έχει γράψει συμμετοχή στη League Phase του Champions League με τη Ρεάλ και για αυτόν τον λόγο δεν έχει δικαίωμα να παίξει με άλλη ομάδα στο στάδιο της League Phase ακόμα και σε διαφορετική διοργάνωση. Θα είναι διαθέσιμος από τα νοκ-άουτ κι έπειτα.

Το ίδιο ακριβώς άλλωστε ισχύει και για τον Χρήστο Ζαφείρη που έπαιξε με τη Σλάβια Πράγας στο Champions League και θα τεθεί στην... ευρωπαϊκή διάθεση του Λουτσέσκου, αν οι Θεσσαλονικείς περάσουν στην επόμενη φάση του Europa League.