Έδωσαν τα χέρια Ρεάλ Μαδρίτης και Λιόν για τον δανεισμό του Έντρικ στους Λιονέ μέχρι το τέλος της σεζόν, σε ένα deal που δεν περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Ούτε κρυφό ούτε άγνωστο ήταν το ενδιαφέρον της Λιόν για τον Έντρικ. Μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις των Λιονέ με την Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτηση του 19χρονου βρίσκονταν σε πολύ καλό δρόμο και πλέον, οι δύο σύλλογοι κατέληξαν σε συμφωνία.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Equipe», το... μέλλον του Έντρικ βρίσκεται στη Λιόν. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, μιας και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα παραχωρηθεί υπό την μορφή δανεισμού στον γαλλικό σύλλογο, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας (22/12). Το deal δεν περιλαμβάνει οψιόν αγοράς, ενώ ο Έντρικ αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Λιόν μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Ο 19χρονος είχε εκφράσει τάσεις φυγής τους προηγούμενους μήνες, αφού ο χρόνος συμμετοχής του είχε περιοριστεί κατά πολύ. Με το Μουντιάλ 2026 στον ορίζοντα, ο Έντρικ θα ψάξει αυτό το... κάτι που είχε χάσει στη Ρεάλ για να αυξήσει τις πιθανότητες να βρεθεί στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι.