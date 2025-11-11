Όλα δείχνουν πως ο Έντρικ θα παραχωρηθεί δανεικός στη Λιόν για το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και του γαλλικού συλλόγου είναι σε καλό δρόμο.

Ο χρόνος συμμετοχής του Έντρικ στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι σχεδόν ανύπαρκτος τη φετινή σεζόν, μιας και ο Βραζιλιάνος έχει αγωνιστεί μόλις 11 λεπτά, στο πρόσφατο παιχνίδι με την Βαλένθια.

Ο 19χρονος είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά με πρόβλημα τραυματισμού και μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο τέθηκε ξανά στη διάθεση του προπονητή του μετά από πολύμηνη απουσία. Σύμφωνα με την «Ge Globo», ο δανεισμός του στη Λιόν τον ερχόμενο Ιανουάριο είναι θέμα... χρόνου, μιας και οι δύο ομάδες οριστικοποίησαν την απόφασή τους αυτή την εβδομάδα!

Ο Έντρικ ήταν εξαρχής θετικός με την προοπτική της Λιόν στην προσπάθειά του να πάρει χρόνο συμμετοχής ώστε να επιλεγεί από τον Κάρλο Αντσελότι για το Μουντιάλ του 2026. Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, Ρεάλ και Λιόν τηρούν απόλυτη μυστικότητα όσον αφορά τους οικονομικούς όρους της μεταξύ τους συμφωνίας, ωστόσο ο δανεισμός δεν θα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Η συμφωνία λοιπόν θεωρείται... κλεισμένη και ο Έντρικ είναι ήδη σε αναζήτηση κατοικίας στην γαλλική πόλη.