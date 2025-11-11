Ρεάλ Μαδρίτης: Στην τελική ευθεία ο δανεισμός του Έντρικ στη Λιόν
Ο χρόνος συμμετοχής του Έντρικ στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι σχεδόν ανύπαρκτος τη φετινή σεζόν, μιας και ο Βραζιλιάνος έχει αγωνιστεί μόλις 11 λεπτά, στο πρόσφατο παιχνίδι με την Βαλένθια.
Ο 19χρονος είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά με πρόβλημα τραυματισμού και μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο τέθηκε ξανά στη διάθεση του προπονητή του μετά από πολύμηνη απουσία. Σύμφωνα με την «Ge Globo», ο δανεισμός του στη Λιόν τον ερχόμενο Ιανουάριο είναι θέμα... χρόνου, μιας και οι δύο ομάδες οριστικοποίησαν την απόφασή τους αυτή την εβδομάδα!
Ο Έντρικ ήταν εξαρχής θετικός με την προοπτική της Λιόν στην προσπάθειά του να πάρει χρόνο συμμετοχής ώστε να επιλεγεί από τον Κάρλο Αντσελότι για το Μουντιάλ του 2026. Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, Ρεάλ και Λιόν τηρούν απόλυτη μυστικότητα όσον αφορά τους οικονομικούς όρους της μεταξύ τους συμφωνίας, ωστόσο ο δανεισμός δεν θα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.
Η συμφωνία λοιπόν θεωρείται... κλεισμένη και ο Έντρικ είναι ήδη σε αναζήτηση κατοικίας στην γαλλική πόλη.
Lyon encaminha acerto com o Real Madrid por empréstimo de Endrick— ge (@geglobo) November 11, 2025
Espanhóis dão ok para liberação do jovem de 19 anos por seis meseshttps://t.co/Vhz8AVL1W2
