Ο Πογκμπά έγινε μέτοχος και πρεσβευτής της Al Haboob, της πρώτης επαγγελματικής ομάδας καμηλοδρομιών,

Ο Πολ Πογκμπά δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει. Την ώρα που προσπαθεί να ξανά βρεί τον ρυθμό του με τη φανέλα της Μονακό, ο Γάλλος μέσος επενδύει στον κόσμο των καμηλοδρομιών, γινόμενος μέτοχος και πρεσβευτής της Al Haboob, της πρώτης επαγγελματικής camel racing ομάδας με έδρα τη Σαουδική Αραβία.

Η ανακοίνωση έσκασε σαν… ανατολίτικη έκπληξη. Όπως αποκάλυψε στο BBC Sport, εδώ και χρόνια παρακολουθεί αγώνες, ψάχνει βίντεο, μελετά τεχνικές και στρατηγικές ενός αθλήματος που στην Ευρώπη παραμένει σχεδόν άγνωστο, αλλά στη Μέση Ανατολή κουβαλά ιστορία, πολιτισμό και φανατικό κοινό.

«Έχω δει αρκετούς αγώνες στο YouTube και έχω αφιερώσει χρόνο για να κάνω έρευνα, προσπαθώντας να καταλάβω τις τεχνικές και τις στρατηγικές του αθλήματος. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι η αφοσίωση όλων όσων συμμετέχουν. Στο τέλος της ημέρας, ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Θέλει καρδιά, θυσία και ομαδική δουλειά.» Οι καμηλοδρομίες αποτελούν παραδοσιακό άθλημα, ιδιαίτερα δημοφιλές στη Μέση Ανατολή. Ο κόσμος ίσως να μην το αντιλαμβάνεται, αλλά όλα τα σπορ συνδέονται με κάποιον τρόπο. Είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, καμηλοδρομίες ή πυγμαχία, η βάση είναι κοινή. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, πειθαρχία και αντοχή. Αυτά είναι που φτιάχνουν τους πρωταθλητές» ανέφερε αρχικά.

Paula Pogba is breaking new ground from the pitch to the desert



Football French Superstar @paulpogba joins Al Haboob, as ambassador and shareholder



Proud to be part of the world’s first professional camel racing team, and blending best of both worlds pic.twitter.com/geb6BCBNbi — M+C Saatchi Sport & Entertainment Middle East (@mcsaatchiseme) December 10, 2025

Ο Γάλλος μέσος, που έγινε ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής στον κόσμο όταν από τη Γιουβέντους πήγε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2016 έναντι 89 εκατ. λιρών, πρόσθεσε: «Το να είσαι ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής ήταν τιμή, αλλά έφερε μαζί του σκληρή δουλειά, πίεση και ευθύνη. Το να αποκτήσω κάποια μέρα την πιο ακριβή καμήλα στον κόσμο θα ήταν μια όμορφη, συμβολική στιγμή κάτι διασκεδαστικό, ουσιαστικό και ενθουσιαστικό. Ίσως κάποια μέρα να γίνει πραγματικότητα.»

Οι καμηλοδρομίες αποτελούν βαθιά ριζωμένο κομμάτι της κουλτούρας της Μέσης Ανατολής, αλλά τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς σε σύγχρονο επαγγελματικό άθλημα. Η Al Haboob, που ιδρύθηκε από τους Όμαρ Αλμαϊνά και Σαφουάν Μοντίρ, φιλοδοξεί να μεταφέρει το σπορ σε διεθνές κοινό, με τεχνολογία, δομές ομάδας και αθλητική οργάνωση επιπέδου… Champions League.

Ο Πογκμπά βλέπει σε αυτό κάτι περισσότερο από μια απλή επένδυση, μια ευκαιρία να γίνει πρεσβευτής μιας κουλτούρας που έχει βάθος και ενδιαφέρον, αλλά ελάχιστη προβολή στη Δύση.

«Ο Πολ είναι μεταμορφωτική φιγούρα για εμάς. Έχει επιρροή, προσωπικότητα και κατανοεί την αξία της πολιτισμικής αφήγησης. Δεν είναι μόνο για τους αγώνες· είναι για το τι αντιπροσωπεύει το άθλημα», δήλωσαν οι ιδρυτές της ομάδας