Σιντιμπέ: «Προσπάθησα να πηδήξω από το παράθυρο, όταν έμαθα για τον θάνατο του αδερφού μου»

Ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ μίλησε για την τραγική απώλεια του δίχρονου αδελφού του όταν ήταν 14 ετών, σε μια εξομολόγηση που συγκινεί.

Ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ συνεχίζει να αγωνίζεται στην Τουλούζ, όπου έχει καθιερωθεί ως βασικό μέλος της ομάδας. Ο άλλοτε μπακ της ΑΕΚ και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018 φέτος έχει καταγράψει 14 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ, διατηρώντας σταθερή παρουσία στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα, ο 33χρονος Γάλλος αγωνίστηκε για δύο σεζόν στην ΑΕΚ, φορώντας 42 φορές τη φανέλα της Ένωσης, με δύο γκολ και τρεις ασίστ, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ του 2023.

Πίσω από τις εμφανίσεις του στο γήπεδο, όμως, υπάρχει μια δύσκολη προσωπική ιστορία. Στο ντοκιμαντέρ «Têtes plongeantes», που θα προβληθεί από την «L’Equipe», ο Σιντιμπέ μίλησε για τον θάνατο του δίχρονου αδελφού του , όταν εκείνος ήταν μόλις 14 ετών.

«Κλείστηκαν μέσα στο δωμάτιο και κάποιος βγήκε και μου είπε: “Πέθανε”. Το άκουσα και με πόνεσε αφόρητα»,ανέφερε αρχικά. Ένώ συνέχισε λέγοντας:«Σκέφτηκα ότι ήταν δικό μου λάθος. Έτρεξα στο δωμάτιό μου και προσπάθησα να πηδήξω από το παράθυρο. Δεν ήμουν καλά για τρεις ή τέσσερις μήνες. Το μοιράστηκα μόνο με λίγους ανθρώπους από τη γειτονιά και την οικογένειά μου. Στο ποδόσφαιρο δεν είπα τίποτα. Δεν ήθελα να ξαναζήσω όλο αυτό.»

Η μητέρα του τότε του είπε: «Έχω ήδη χάσει το παιδί μου… θέλεις να χάσω και εσένα;».