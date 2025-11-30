Η Λανς πάτησε στην κορυφή της Ligue 1 μετά τη νίκη της Ανζέ (1-2) προσπερνώντας Παρί Σεν Ζερμέν και Μονακό. Επιστροφή στις νίκες για τη Λιόν, πάτησε τετράδα η Λιλ.

Η Λανς είναι η... απροσδόκητη πρωτοπόρος μετά την 14η στροφή της Ligue 1! Αξιοποίησε τόσο την ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν από την Μονακό, όσο και το στραβοπάτημα της Μαρσέιγ, επικράτησε της Ανζέ με 2-1 και... φιγουράρει πλέον στην 1η θέση με 31 βαθμούς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Λανς ο Τοβέν που χάρη σε δύο δικά του γκολ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Στο 45' άνοιξε το σκορ και στο 74' έκανε το 2-0, ενώ η Ανζέ απλώς μείωσε δύο λεπτά αργότερα.

Στα άλλα ματς, η... ψυχωμένη Λιλ απέδρασε από την έδρα της Χάβρης χάρη στο γκολ του Ιγκαμάνε στο 88ο λεπτό (0-1), ενώ μάλιστα έπαιζε από το 51' με δέκα παίκτες, και πάτησε στην τετράδα της Ligue 1. Στις νίκες επέστρεψε η Λιόν επικρατώντας 3-0 της Ναντ χάρη στα τέρματα Άμπνερ Βινίσιους (51') και Σατριάνο (70', 77') εκμεταλλευόμενη το αριθμητικό πλεονέκτημ που απέκτησε στο φινάλε του πρώτου ημίχρονου.

Τα σημερινά αποτελέσματα (30/11)

Λιόν - Ναντ 3-0

Χάβρη - Λιλ 0-1

Στρασβούργο - Μπρεστ 1-2

Ανζέ - Λανς 1-2

Λοριάν - Νις 3-1